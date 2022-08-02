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Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК

Анастасия КалатурВторник, 2 августа 2022, 01:46
Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК
ФОТО: РИА

ВСУ на юге уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, были ликвидированы 32 россиянина, самоходная гаубица "Мста-С" и 4 единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются.

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Отмечается, что трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, в Баштанском Николаевской области. Потерь ВСУ нет. В ответ наша авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

Темы: войнаРосcия
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