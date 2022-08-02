Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК

Анастасия КалатурВторник, 2 августа 2022, 01:46
ФОТО: РИА

ВСУ на юге уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, были ликвидированы 32 россиянина, самоходная гаубица "Мста-С" и 4 единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются.

Отмечается, что трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, в Баштанском Николаевской области. Потерь ВСУ нет. В ответ наша авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Уже более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос

Медведев: Вся Грузия должна быть оккупирована Россией

Россия ответственна за убийство 53 военнопленных в Еленовке – ISW

видеоИз-за ливня эвакуация из Энергодара заблокирована – затоплены дороги

ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск

обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"

Все новости...
война
Регионы: россияне обстреляли Николаев, ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов Херсонщины
Защитники уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет
"Очередная неудача": разведка Британии о якобы атаке дрона на штаб Черноморского флота РФ
Последние новости
12:35
Антибиотики по е-рецепту: в Минздраве опровергли мифы о продаже препаратов
12:25
видеоОккупанты запланировали рок-концерт на разрушенной Азовстали – Андрющенко
12:11
Россияне бросили в него 10 гранат. История нацгвардейца, который отразил вражеское нападение и спас собрата
11:57
фотоВ Донецкой области началась обязательная эвакуация – Верещук
11:53
фото Сотрудники благотворительной организации продавали машины из гумдопомощи – ОГП
11:52
Уже более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос
11:45
Дуда: Если бы не героическое сопротивление Украины, под угрозой были бы Польша и страны Балтии
11:27
Более половины получателей кредитов "5-7-9" представляют аграрный сектор
11:25
Бельгия заморозила российские активы на сумму более 50 миллиардов евро
11:24
Производство лифтов в РФ упало на 40% из-за выхода иностранных производителей
Все новости...