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Россияне снова обстреляли Днепропетровщину: разрушено жилье и линия электропередач

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 07:49
Остатки российских "Ураганов", которыми оккупанты ударили по 2 августа по Карповской общине Криворожского района. ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Российские оккупанты обстреляли из РСЗО и ствольной артиллерии Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь с тревогой и обстрелами. Российская армия держала под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. По Синельниковскому враг ударил с РСЗО.

В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины".

Детали: Глава ОВА отметил, что, по предварительным данным, люди не пострадали.

Но в селе Кошевое оккупанты перебили линию электропередач, в результате чего населенный пункт остался без света. На месте работают электрики.

Немного позже Резниченко показал обломки российских "Ураганов", которыми оккупанты утром 2 августа ударили по Карповской общине Криворожского района.

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Фото Из Telegram резниченко

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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