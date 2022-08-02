Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 09:06
Защитники уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет
Работа высокоточных реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, находящихся на вооружении в ВСУ. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне с Украиной – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 140 оккупантов, всего за 159 дней ВСУ ликвидировали 41 170 захватчиков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 41 170 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 768 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 014 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 936 (+4) ед,
  • РСЗО – 259 (+0) ед,
  • средств ПВО – 117 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 174 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2) ед,
  • специальной техники – 82 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: