Защитники уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет

Работа высокоточных реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, находящихся на вооружении в ВСУ. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне с Украиной – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 140 оккупантов, всего за 159 дней ВСУ ликвидировали 41 170 захватчиков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 41 170 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 768 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 014 (+3) ед,

артиллерийских систем – 936 (+4) ед,

РСЗО – 259 (+0) ед,

средств ПВО – 117 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед,

крылатых ракет – 174 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2) ед,

специальной техники – 82 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.