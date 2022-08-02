Защитники уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет
Вторник, 2 августа 2022, 09:06
Россия продолжает нести потери в войне с Украиной – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 140 оккупантов, всего за 159 дней ВСУ ликвидировали 41 170 захватчиков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 41 170 (+140) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 768 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 014 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 936 (+4) ед,
- РСЗО – 259 (+0) ед,
- средств ПВО – 117 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед,
- крылатых ракет – 174 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2) ед,
- специальной техники – 82 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.