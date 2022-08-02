Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 09:06
Работа высокоточных реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, находящихся на вооружении в ВСУ. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне с Украиной – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 140 оккупантов, всего за 159 дней ВСУ ликвидировали 41 170 захватчиков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 41 170 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 768 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 014 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 936 (+4) ед,
  • РСЗО – 259 (+0) ед,
  • средств ПВО – 117 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 174 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2) ед,
  • специальной техники – 82 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Азов" входит в состав Нацгвардии: в ведомстве ответили на незаконное решение России

Китай пообещал реакцию на визит Пелоси на Тайвань – она говорит, что об изменении политики США речь не идет

видео, фотоСамолет Пелоси приземлился на Тайване

В "ЕС" опровергают причастность к масштабной ботоферме

фотоВ Украине ликвидировали миллионную ботоферму "Евросолидарности" - источник

Уже более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос

Все новости...
Росcия
РФ хочет выменять в США россиянина, осведомленного о попытках вмешательства в американские выборы – СМИ
ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск
США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев
Последние новости
19:23
Газовая зависимость Австрии от России с 80% упала ниже 50% – правительство
19:22
На Львовщине прогремели взрывы – ОВА
19:09
"Азов" входит в состав Нацгвардии: в ведомстве ответили на незаконное решение России
19:03
Волонтеры будут устанавливать украинцам модульные дома вместо уничтоженного жилья
19:01
Враг обстреливал позиции ВСУ почти по всей линии фронта, несколько наступлений отбито – Генштаб
18:57
Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня
18:52
Ученые узнали, как статьи из Википедии влияют на судебные решения
18:29
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
18:24
Китай пообещал реакцию на визит Пелоси на Тайвань – она говорит, что об изменении политики США речь не идет
18:13
Количество деоккупированных населенных пунктов Херсонщины выросло до 53
Все новости...