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Россия ответственна за убийство 53 военнопленных в Еленовке – ISW

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 09:51
Россия ответственна за убийство 53 военнопленных в Еленовке – ISW
Тюрьма в Еленовке. Фото РБК

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в тюрьме в оккупированной Еленовке Донецкой области 28 июля несет Россия.

Источник: отчет ISW

Дословно из отчета: "ISW оценивает, что российские войска ответственны за убийство 53 украинских военнопленных во время взрыва в подконтрольной России тюрьме в Еленовке Донецкой области 28 июля. ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции".

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Детали: ISW ссылается на двух американских чиновников, анонимно подтвердивших Politico 1 августа, что "никаких следов предоставленных США артиллерийских ракетных систем HIMARS не обнаружили".

В Кремле утверждают, что Украина якобы использовала ракеты HIMARS для уничтожения украинских военнопленных и сдерживания украинских перебежчиков.

Однако спутниковые и другие изображения с места трагедии свидетельствуют, что в результате взрыва в Еленовке было повреждено только одно здание – более того, стены этого здания не разрушены, а поблизости нет воронки от снаряда.

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В ISW подчеркивают, что все это убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо высокоточного удара, либо заложенной внутри взрывчатки.

Один американский чиновник также сказал Politico, что "доказательства показали, что атаку не совершил Киев".

Что было раньше: 1 августа генпрокурор Андрей Костин сообщил, что по предварительным данным международных экспертов, украинские военнопленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Россияне до сих пор, несмотря на обещания, не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Еленовке представителям Международного комитета Красного креста.

Темы: пленныеДонецкая областьРосcия
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