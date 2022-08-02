Россия ответственна за убийство 53 военнопленных в Еленовке – ISW

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в тюрьме в оккупированной Еленовке Донецкой области 28 июля несет Россия.

Источник: отчет ISW

Дословно из отчета: "ISW оценивает, что российские войска ответственны за убийство 53 украинских военнопленных во время взрыва в подконтрольной России тюрьме в Еленовке Донецкой области 28 июля. ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции".

Детали: ISW ссылается на двух американских чиновников, анонимно подтвердивших Politico 1 августа, что "никаких следов предоставленных США артиллерийских ракетных систем HIMARS не обнаружили".

В Кремле утверждают, что Украина якобы использовала ракеты HIMARS для уничтожения украинских военнопленных и сдерживания украинских перебежчиков.

Однако спутниковые и другие изображения с места трагедии свидетельствуют, что в результате взрыва в Еленовке было повреждено только одно здание – более того, стены этого здания не разрушены, а поблизости нет воронки от снаряда.

В ISW подчеркивают, что все это убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо высокоточного удара, либо заложенной внутри взрывчатки.

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Один американский чиновник также сказал Politico, что "доказательства показали, что атаку не совершил Киев".

Что было раньше: 1 августа генпрокурор Андрей Костин сообщил, что по предварительным данным международных экспертов, украинские военнопленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

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