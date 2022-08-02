Бельгия заморозила российские активы на сумму более 50 миллиардов евро

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих людям, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под санкции после вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает De Morgen.

Эти 50,5 миллиарда евро включают все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, находящиеся в Бельгии и которыми владеют 1229 человек и 110 других организаций, таких как российские политики, олигархи, банки и компании, на которые наложены санкции.

Некоторые санкции были введены после аннексии Россией украинского Крымского полуострова в 2014 году, но большинство было введено после вторжения в Украину в феврале.

В Федеральной службе государственных финансов Бельгии не уточнили, у кого из физлиц или компаний заморожены самые большие суммы: "Все, что мы можем сказать об этом, это то, что в последнюю волну санкций мы нашли имена, чьи активы были заморожены".

Последние пакеты санкций добавили в список несколько банков, таких как Сбербанк, крупнейший российский банк и ВТБ Банк, один из крупнейших банков России, крупнейшим акционером которого является государство.

Как сообщалось, общая сумма связанных с Россией активов, замороженных в связи с введенными против РФ санкциями, во Франции предварительно составляет 1,2 миллиарда евро.