Сотрудники благотворительной организации продавали машины из гумдопомощи – ОГП

На Прикарпатье задержали работников благотворительной организации, которые продавали автомобили, завезенные как гуманитарную помощь для ВСУ.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram, Нацполиция

Дословно ОГП: "Под процессуальном руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры должностные лица одной из благотворительных организаций были разоблачены на незаконной реализации гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)".

Реклама:

Детали: По данным следствия, представители благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи товарно-материальные ценности и машины. Но потом все это продавали с целью получения прибыли.

Фото полиции

Правоохранители задокументировали факты продажи трех транспортных средств, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи, за 20 000 долларов.

Во время обысков было обнаружено и изъято 11 машин, акты передачи-приема бесплатной гуманитарной помощи и иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.

ВИДЕО ДНЯ

Мужчинам готовится объявление о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.