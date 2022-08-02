Шольц обещает дальнейшую военную поддержку Украине: "Столько, сколько потребуется"

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна продолжит оказывать военную поддержку Украине.

Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail, сообщает "Европейская правда".

Шольц опроверг сообщение о том, что Германия сократила военную поддержку Украины, несмотря на заверения в противоположном.

Он снова напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия изменила свой принципиальный подход не отправлять оружие в кризисные регионы.

"Мы доставляли все, что было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли к более сложным и ценным системам. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные системы, РЛС, контрбатарейные радары. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере" - отметил Шольц.

"Все они нуждаются в обучении украинских экипажей, и мы это также обеспечиваем. Пока мы говорим, украинцы проходят обучение на новом и более совершенном оборудовании в нескольких местах Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется", - заявил немецкий канцлер.

Напомним, накануне министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину немецких реактивных систем залпового огня MARS-II.