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Россияне решили провести "антифашистский конгресс"

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 14:42
Сергей Шойгу, КП

Министерство обороны РФ планирует провести в августе первый так называемый "Международный антифашистский конгресс", чтобы "объединить усилия по борьбе с неонацизмом".

Источник: российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу

Прямая речь Шойгу: "В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В этой связи министерство обороны приняло решение провести первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных стран".

Детали: Мероприятие состоится в рамках форума "Армия-2022" с 15 по 21 августа. Представители страны-агрессора считают, что конгресс должен "объединить усилия международного сообщества по борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в мире".

Напомним: Весной в Москве оштрафовали на 50 тысяч рублей за плакат с надписью "Фашизм не пройдет".

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