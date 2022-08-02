Столтенберг обсудил с Зеленским приоритеты военной поддержки Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, обсудили приоритеты военной поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Был хороший телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским о приоритетах военной поддержки. Жизненно важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине и еще быстрее. Также обсудили первую партию зерна с момента вторжения России и необходимость полного выполнения соглашения, спонсируемого ООН и нашим союзником Турцией", – написал Столтенберг в Twitter.

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Напомним, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в понедельник раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине.

"В объявленном сегодня пакете будут дополнительные снаряды для высокомобильных усовершенствованных ракетных систем HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров, которая уже передана Украине", - отметил представитель Белого дома.