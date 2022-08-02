Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг обсудил с Зеленским приоритеты военной поддержки Украины

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 15:02

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, обсудили приоритеты военной поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Был хороший телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским о приоритетах военной поддержки. Жизненно важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине и еще быстрее. Также обсудили первую партию зерна с момента вторжения России и необходимость полного выполнения соглашения, спонсируемого ООН и нашим союзником Турцией", – написал Столтенберг в Twitter.

Реклама:

Напомним, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в понедельник раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине.

"В объявленном сегодня пакете будут дополнительные снаряды для высокомобильных усовершенствованных ракетных систем HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров, которая уже передана Украине", - отметил представитель Белого дома.

Темы: ЗеленскийНАТОоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16
Зеленский: Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: