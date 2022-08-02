Если жена служит в ВСУ: пограничники разъяснила правила пересечения границы их мужьями

Государственная пограничная служба дала разъяснения относительно выезда за границу мужчин, жены которых служат в Вооруженных силах Украины.

Источник: ГПСУ в Telegram

Дословно: "Муж, жена которого проходит действительную военную службу и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеет право пересечения границы".

Детали: Чтобы уехать за границу, нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы супругой.

При этом количество раз такого пересечения – неограниченное.