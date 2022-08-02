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Если жена служит в ВСУ: пограничники разъяснила правила пересечения границы их мужьями

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 15:44
скриншот

Государственная пограничная служба дала разъяснения относительно выезда за границу мужчин, жены которых служат в Вооруженных силах Украины.

Источник: ГПСУ в Telegram

Дословно: "Муж, жена которого проходит действительную военную службу и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеет право пересечения границы".

Детали: Чтобы уехать за границу, нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы супругой.

При этом количество раз такого пересечения – неограниченное.

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Темы: войнаУкраинаграница
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