Сайт Flightradar24 перестал работать во время полета Пелоси в сторону Тайваня

На фоне интереса к полету спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань временно перестал работать веб-сервис Flightradar24, позволяющий отслеживать направление самолета.

Источник: Flightradar24 в Twitter и российское медуза "Медуза"

Детали: Сайт перестал работать около 14:00. В этот момент за бортом, который направлялся в Тайбэй, следили более 300 тысяч человек. Веб-сервис возобновил работу в течение часа.

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Владельцы сообщили, что на Flightradar24 производится массированная хакерская атака.

Предыстория:

Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита Пэлоси на Тайвань. Спикер Палаты представителей США отправилась в турне по Азии, может посетить Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

Министерство обороны Тайваня усилило уровень боевой готовности с утра 2 августа до полудня 4 августа.