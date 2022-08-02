Сайт Flightradar24 перестал работать во время полета Пелоси в сторону Тайваня

На фоне интереса к полету спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань временно перестал работать веб-сервис Flightradar24, позволяющий отслеживать направление самолета.

Источник: Flightradar24 в Twitter и российское медуза "Медуза"

Детали: Сайт перестал работать около 14:00. В этот момент за бортом, который направлялся в Тайбэй, следили более 300 тысяч человек. Веб-сервис возобновил работу в течение часа.

Владельцы сообщили, что на Flightradar24 производится массированная хакерская атака.

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