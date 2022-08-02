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Сайт Flightradar24 перестал работать во время полета Пелоси в сторону Тайваня

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 16:06
Сайт Flightradar24 перестал работать во время полета Пелоси в сторону Тайваня
Скрин с сайта Flightradar24, УНН

На фоне интереса к полету спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань временно перестал работать веб-сервис Flightradar24, позволяющий отслеживать направление самолета.

Источник: Flightradar24 в Twitter и российское медуза "Медуза"

Детали: Сайт перестал работать около 14:00. В этот момент за бортом, который направлялся в Тайбэй, следили более 300 тысяч человек. Веб-сервис возобновил работу в течение часа.

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Владельцы сообщили, что на Flightradar24 производится массированная хакерская атака.

Предыстория:

  • Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита Пэлоси на Тайвань. Спикер Палаты представителей США отправилась в турне по Азии, может посетить Тайвань, несмотря на угрозы Китая.
  • Министерство обороны Тайваня усилило уровень боевой готовности с утра 2 августа до полудня 4 августа.

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Темы: СШАхакеры
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