Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Хрустальном оккупанты скрывают потери после ракетного удара ВСУ – ГУР

Алена МазуренкоВторник, 2 августа 2022, 16:47
В Хрустальном оккупанты скрывают потери после ракетного удара ВСУ – ГУР

Российские оккупанты скрывают реальные потери от удара Вооруженных сил по гостинице, где они дислоцировались, "Красный Луч" в Хрустальном, Луганской области.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск.

Реклама:

Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях.

Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих".

Детали: По данным разведки, большинство раненых оккупанты отправили в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

ВИДЕО ДНЯ

После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, россияне начали распространять дезинформацию, что будто бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал.

Темы: разведкаЛуганская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
разведка
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: