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В Хрустальном оккупанты скрывают потери после ракетного удара ВСУ – ГУР

Мазуренко Алена Вторник, 2 августа 2022, 16:47

Российские оккупанты скрывают реальные потери от удара Вооруженных сил по гостинице, где они дислоцировались, "Красный Луч" в Хрустальном, Луганской области.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск.

Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях.

Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих".

Детали: По данным разведки, большинство раненых оккупанты отправили в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, россияне начали распространять дезинформацию, что будто бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал.

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Темы: разведкаЛуганская областьоккупациявойна
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