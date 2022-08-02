Россияне утром обстреляли школу-интернат на Донетчине: из-под завалов достали тело мужчины
Вторник, 2 августа 2022, 17:01
Утром 2 августа российские войска обстреляли школу-интернат в Николаевке Донецкой области.
Источник: Донбасс.Реалии
Подробности: Николаевка, где обстреляли школу-интернат, расположена вблизи Славянска.
Издание указывает, что по предварительной информации, под завалами находится человек.
По данным МВД, позже стало известно из-под завалов было извлечено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается.
Что этому предшествовало:
- Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация гражданских с подконтрольной Украине территории Донбасса.
- Согласно отчету Донецкой ОВА, ночью и утром были мощные обстрелы Николаевской общины.
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