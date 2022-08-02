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Россияне утром обстреляли школу-интернат на Донетчине: из-под завалов достали тело мужчины

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 17:01
Россияне утром обстреляли школу-интернат на Донетчине: из-под завалов достали тело мужчины

Утром 2 августа российские войска обстреляли школу-интернат в Николаевке Донецкой области.

Источник: Донбасс.Реалии

Подробности: Николаевка, где обстреляли школу-интернат, расположена вблизи Славянска.

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Издание указывает, что по предварительной информации, под завалами находится человек.

По данным МВД, позже стало известно из-под завалов было извлечено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается.

Что этому предшествовало:

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Темы: Донбассобстрел
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