Россияне утром обстреляли школу-интернат на Донетчине: из-под завалов достали тело мужчины

Утром 2 августа российские войска обстреляли школу-интернат в Николаевке Донецкой области.

Источник: Донбасс.Реалии

Подробности: Николаевка, где обстреляли школу-интернат, расположена вблизи Славянска.

Издание указывает, что по предварительной информации, под завалами находится человек.

По данным МВД, позже стало известно из-под завалов было извлечено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается.

Что этому предшествовало:

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация гражданских с подконтрольной Украине территории Донбасса.

Согласно отчету Донецкой ОВА, ночью и утром были мощные обстрелы Николаевской общины.