В Украине разоблачили фальшивомонетчиков, подделывающих доллары, евро и рубли – ОГП

В Украине разоблачили межрегиональную группу фальшивомонетчиков, которые подделывали деньги и сбывали наркотики.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: По информации следствия, житель Житомирщины и его ранее судимые сообщники организовали "бизнес" по продаже фальшивых денег. Всего им удалось сбыть 3250 долларов США, 1800 евро и 135 тысяч рублей. Также один из участников группы организовал продажу наркотиков, в том числе по почте.

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Дословно: "Между всеми участниками были четко распределены роли – контроль над действиями, поиск покупателей и продажа фальшивых денег. Подыскивал клиентов участник преступной группы, находящийся в тюрьме. Правоохранители задержали организатора и исполнителя при попытке сбыта очередной партии фальшивых денег. За 200 тыс. грн они пытались реализовать 14 900 евро, а за отдельную плату планировали продать психотропное вещество МДМА".