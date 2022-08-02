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Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 18:57

Китай объявил о дополнительных военных учениях в Южно-Китайском море у Тайваня на фоне роста напряжения вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает China Daily, пишет "Европейская правда".

По данным Администрации морской безопасности китайской провинции Чжэцзян, китайские военные будут проводить учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море, начиная со среды.

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Администрация сообщила, что учения будут проходить с 6:30 до 18:30 ежедневно до пятницы. Она обнародовала географические координаты зоны учений, попросив корабли, не участвующие в учениях, не заходить в зоны.

Отдельно информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что с 4 августа по 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет "проводить важные военные учения и учебные мероприятия", включая тренировки с боевой стрельбой, в шести морских районах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

"Из соображений безопасности" вход судов и воздушных судов в вышеупомянутое морское и воздушное пространство запрещен.

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Как сообщалось, самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, решительно осудив его.

Темы: КитайТайваньПелоси
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