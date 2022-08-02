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В ОП обвинили "некоторые страны ЕС, в том числе Германию", в торможении 8 млрд евро макрофина

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 20:25

Дипломатический советник президента Украины, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Германия и еще некоторые государства ЕС блокируют выделение второго транша макрофинансовой помощи в размере 8 миллиардов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень позитивная новость сегодня: Украина получила один миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, которая была принята решением всех лидеров государств Европейского Союза. Дважды Европейский совет подтверждал это решение", – сказал Жовква на брифинге во вторник.

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"Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", – добавил он.

В понедельник представительница Европейской комиссии Арианна Подеста заявила, что у Европейского Союза нет средств, чтобы обеспечить второй транш макрофинансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро.

"Сейчас, согласно нынешнему многолетнему бюджетному планированию, нет доступных ресурсов для создания подушки безопасности. Учитывая это, мы рассматриваем альтернативные решения, в частности использование гарантий со стороны государств-членов", – отметила она.

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После этого стало известно, что Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в понедельник попросил его помочь с разблокированием макрофинансовой помощи, которую должен предоставить ЕС.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро.

7 июля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша в размере 1 млрд евро, а 12 июля такое решение принял Совет Европейского Союза. Первый транш в размере 500 миллионов евро пришел в понедельник, второй – во вторник.

Темы: деньгиУкраинаГерманияЕС
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