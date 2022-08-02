Первый зерновоз с украинской кукурузой добрался до побережья Турции
Первый зерновоз, накануне отправившийся из украинской Одессы, приплыл к побережью Турции во вторник.
Об этом сообщили корреспонденты AFP , находящемся на месте, пишет "Европейская правда".
Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные чиновники. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.
После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.
Напомним, после 9 утра министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира".
Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.
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