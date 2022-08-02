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Россия назвала "явной провокацией" США визит Пелоси на Тайвань

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 21:54

Россия рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань как явную провокацию и призывает Вашингтон воздержаться от действий, "подрывающих стабильность и безопасность".

Об этом говорится в обнародованном во вторник вечером заявлении МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

"Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на  всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая", - заявило российское министерство.

РФ считает, что китайская сторона имеет право "принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе".

Москва призвала Вашингтон "воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии".

Как сообщалось, самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

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Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

Китайские государственные СМИ сообщили, что Народно-освободительная армия страны будет проводить учения вблизи Тайваня в ближайшие дни.

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Темы: ПелосиТайваньРосcияКитай
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