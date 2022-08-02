За почти три недели турбина "Северного потока" так и не смогла добраться до России

Турбина "Северного потока", которую Канада согласилась передать Германии вопреки своим санкциям, через три недели так и не досталась территории России - она ​​отказывается ее принимать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как сообщила компания Siemens Energy, занимающаяся обслуживанием турбины, она до сих пор находится в Германии. Компания анонсировала визит канцлера Германии Олафа Шольца в среду.

Как говорил немецкий вице-канцлер, федеральный министр экономики Роберт Габек, турбина "Северного потока" прибыла в Германию 18 июля и с тех пор находилась там.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

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На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.