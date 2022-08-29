Пропагандисты Кремля заявили, что Россия уже сбила всех украинских лётчиков

Российские пропагандисты утверждают, что якобы российские ВКС и ПВО "фактически ликвидировали квалифицированный лётный состав воздушных сил Украины".

Источник: российское пропагандистское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на "военно-дипломатический источник"

Детали: Отмечается, что Украина для боевых задач якобы задействовала бывших курсантов, которых не было времени доучать, и "их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете". Также "источник рассказал", что Пентагон набирает для Киева афганских летчиков учебно-боевых самолетов, сбежавших год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии. Набрать по контракту лётчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах не удалось.