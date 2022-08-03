По Сумщине – более 60 вражеских прилетов, без жертв
Среда, 3 августа 2022, 00:58
Во вторник совершили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области, зафиксировано 62 прилета.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: После 16.00 происходили артиллерийские обстрелы и минометные обстрелы в разных населенных пунктах Эсманской общины. Продолжился артобстрел и после 18.00.
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После 20 часов произошел минометный обстрел Хотинской общины, 10 прилетов.
По Середино-Будской общине враг бил из гранатометов, около 20 часов – 10 прилетов.
"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", – отметил Живицкий.
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