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По Сумщине – более 60 вражеских прилетов, без жертв

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 00:58
иллюстративное фото обстрелов Сумщины, telegram Живицкого

Во вторник совершили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области, зафиксировано 62 прилета.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: После 16.00 происходили артиллерийские обстрелы и минометные обстрелы в разных населенных пунктах Эсманской общины. Продолжился артобстрел и после 18.00.

После 20 часов произошел минометный обстрел Хотинской общины, 10 прилетов.

По Середино-Будской общине враг бил из гранатометов, около 20 часов – 10 прилетов.

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", – отметил Живицкий.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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