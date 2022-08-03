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Пелоси в Тайване вспомнила об Украине и передала свое восхищение Зеленскому

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 06:50
Нэнси Пелоси, фото Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси озвучила, что Штаты должны поддерживать Тайвань в его защите демократии и свободы.

Источник: Пелоси, цитирует Washington Post

Прямая речь: "… Мы должны поддерживать Тайвань, являющийся островом устойчивости…

Это лидер в сфере мира, безопасности и экономического динамизма: с предпринимательским духом, культурой инноваций и технологической доблестью, которым позавидует весь мир.

Однако тревожно то, что эта динамичная надежная демократия — названная Freedom House одной из самых свободных в мире, которую с гордостью возглавляет женщина, президент Цай Инвень — находится под угрозой".

"Мы не можем оставаться в стороне, пока КПК продолжает угрожать Тайваню – и самой демократии".

Детали: Пелоси отметила, что в последнее время Пекин резко усилил напряженность в отношениях с Тайванем.

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"Китайская Народная Республика (КНР) усилила патрулирование бомбардировщиков, истребителей и самолетов наблюдения поблизости и даже над зоной противовоздушной обороны Тайваня", – сказала спикер.

Кроме того, подчеркнула она, Китай развернул борьбу в киберпространстве, ежедневно совершая десятки атак на правительственные учреждения Тайваня.

В общем, по ее словам, Пекин разными способами давит на Тайвань.

"Учитывая ускоренную агрессию Коммунистической партии Китая (КПК), визит нашей делегации в Конгресс следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, когда он защищает себя и свою свободу", - отметила Пелоси.

Но при этом Пелоси объяснила, что "наш визит — одной из нескольких делегаций Конгресса на остров — никоим образом не противоречит давней политике одного Китая, руководствующейся Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместными американско-китайскими коммюнике и Шестью заверениями".

"Солидарность Америки с Тайванем сегодня как никогда важна — не только для 23 миллионов жителей острова, но и для миллионов других людей, подвергающихся угнетению и угрозам со стороны КНР", – заверила спикер.

В своем выступлении Пелоси упомянула и о визите в Украину после полномасштабного вторжения России, и что она передала президенту Владимиру Зеленскому восторг "тем, как его народ защищает демократию для Украины и демократии во всем мире".

"Путешествуя в Тайвань, мы чествуем нашу преданность демократии: еще раз подтверждаем, что свободы Тайваня и всех демократий должны уважаться", – резюмировала представительница США.

Напомним: Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэе.

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Темы: ТайваньСШАПелосиКитай
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