Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники за сутки уничтожили 180 оккупантов и 6 вражеских танков

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 09:28
Защитники за сутки уничтожили 180 оккупантов и 6 вражеских танков
ВСУ уничтожают врага. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия за 160 дней захватнической войны в Украине потеряла 41 350 военных, 1 774 танка и 939 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 41 350 (+180) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 774 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 022 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 939 (+3) ед,
  • РСЗО – 259 (+0) ед,
  • средств ПВО – 118 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 180 (+6) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 922 (+8) ед,
  • специальной техники – 83 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Росcия
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: