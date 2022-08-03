Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники за сутки уничтожили 180 оккупантов и 6 вражеских танков

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 09:28
ВСУ уничтожают врага. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия за 160 дней захватнической войны в Украине потеряла 41 350 военных, 1 774 танка и 939 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 41 350 (+180) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 774 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 022 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 939 (+3) ед,
  • РСЗО – 259 (+0) ед,
  • средств ПВО – 118 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 180 (+6) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 922 (+8) ед,
  • специальной техники – 83 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Убийцу активистки Ноздровской приговорили к 15 годам за решеткой

Новое обострение в Нагорном Карабахе: сообщают о погибших и раненых с обеих сторон

ОК "Юг": Враг собирает силы, хочет выйти на админграницу Херсонской области

Отомстили за визит Пелоси: Китай заблокировал импорт некоторых товаров из Тайваня

Белый дом отреагировал на сообщение о "недоверии" Байдена к Зеленскому

видеоСпикер Палаты представителей США вылетела из Тайваня

Все новости...
Росcия
Россияне выпустили ракеты по Харькову из Белгорода – глава ОВА
"Блеф Путина": Шольц прокомментировал историю с турбиной для "Северного потока"
Новое западное оружие: как отсутствие доверия мешает на пути к победе
Последние новости
20:36
"Газпром" теперь говорит, что вернуть турбину в Россию невозможно из-за санкций Запада
20:17
видеоРоссияне в Мариуполе начали срочную заготовку дров на зиму – советник мэра
20:16
Курс доллара в обменниках падает: что произошло
20:02
В МЗС Росії заявили, що "епоха співпраці із Заходом завершена"
20:00
Скрытая кнопка SOS: в Украине запускают приложение для женщин, подвергающихся домашнему насилию
19:36
Турецкий Baykar и фонд "Вернись живым" объявили о сотрудничестве
19:13
видеоОперация "Возмездие": Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе
19:11
Минцифры планирует добавить в "Дію" пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку
19:10
Украинские бойцы не дали оккупантам продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки – Генштаб
18:55
Китай готовится к военной операции против Тайваня и внимательно изучает войну между РФ и Украиной – эксперт
Все новости...