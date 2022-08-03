Защитники за сутки уничтожили 180 оккупантов и 6 вражеских танков
Среда, 3 августа 2022, 09:28
Россия за 160 дней захватнической войны в Украине потеряла 41 350 военных, 1 774 танка и 939 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 41 350 (+180) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 774 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 022 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 939 (+3) ед,
- РСЗО – 259 (+0) ед,
- средств ПВО – 118 (+1) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед,
- крылатых ракет – 180 (+6) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 922 (+8) ед,
- специальной техники – 83 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.