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Первая область в Украине решила останавливать общественный транспорт во время тревоги

Роман ПетренкоСреда, 3 августа 2022, 10:51

В Винницкой ОГА сообщила, что водители общественного транспорта во время сигнала "Воздушная тревога" вынуждены будут останавливаться на обочине, а пассажиры – выйти из салонов.

Источник: Винницкая ОГА, ГСЧС в комментарии "Украинской правде"

Детали: Винницкая ОГА пишет, что "ГСЧС Украины разработала алгоритм действий для водителей общественного транспорта во время сигнала тревоги".

ГСЧС в комментарии УП сообщила, что ведомство не принимало такого решения по всей Украине – это должны решать местные власти в каждом регионе в отдельности.

В частности, в Винницкой области во время сигнала "Воздушная тревога" водитель общественного транспорта обязан:

  1. Остановить транспортное средство в безопасном месте (на обочине дороги).
  2. Проинформировать пассажиров о полученном сигнале.
  3. Вывести пассажиров из транспортного средства, при наличии маломобильных групп населения организовать с помощью пассажиров (кондуктора) их эвакуацию.
  4. Быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (хранилище, подвальном помещении, паркинге и т.п.).
  5. Если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками.

Напомним: Раньше сообщалось, что в Киеве с 1 августа наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будут останавливать движение.

По данным корреспондентов УП, 2 августа это правило не действовало в маршрутках.

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Темы: Винницкая областьГСЧСвоздушная тревогатранспорт
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