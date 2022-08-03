Первая область в Украине решила останавливать общественный транспорт во время тревоги

В Винницкой ОГА сообщила, что водители общественного транспорта во время сигнала "Воздушная тревога" вынуждены будут останавливаться на обочине, а пассажиры – выйти из салонов.

Источник: Винницкая ОГА, ГСЧС в комментарии "Украинской правде"

Детали: Винницкая ОГА пишет, что "ГСЧС Украины разработала алгоритм действий для водителей общественного транспорта во время сигнала тревоги".

ГСЧС в комментарии УП сообщила, что ведомство не принимало такого решения по всей Украине – это должны решать местные власти в каждом регионе в отдельности.

В частности, в Винницкой области во время сигнала "Воздушная тревога" водитель общественного транспорта обязан:

Остановить транспортное средство в безопасном месте (на обочине дороги). Проинформировать пассажиров о полученном сигнале. Вывести пассажиров из транспортного средства, при наличии маломобильных групп населения организовать с помощью пассажиров (кондуктора) их эвакуацию. Быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (хранилище, подвальном помещении, паркинге и т.п.). Если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками.

Напомним: Раньше сообщалось, что в Киеве с 1 августа наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будут останавливать движение.

По данным корреспондентов УП, 2 августа это правило не действовало в маршрутках.