Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая область в Украине решила останавливать общественный транспорт во время тревоги

Роман ПетренкоСреда, 3 августа 2022, 10:51
Первая область в Украине решила останавливать общественный транспорт во время тревоги

В Винницкой ОГА сообщила, что водители общественного транспорта во время сигнала "Воздушная тревога" вынуждены будут останавливаться на обочине, а пассажиры – выйти из салонов.

Источник: Винницкая ОГА, ГСЧС в комментарии "Украинской правде"

Детали: Винницкая ОГА пишет, что "ГСЧС Украины разработала алгоритм действий для водителей общественного транспорта во время сигнала тревоги".

Реклама:

ГСЧС в комментарии УП сообщила, что ведомство не принимало такого решения по всей Украине – это должны решать местные власти в каждом регионе в отдельности.

В частности, в Винницкой области во время сигнала "Воздушная тревога" водитель общественного транспорта обязан:

  1. Остановить транспортное средство в безопасном месте (на обочине дороги).
  2. Проинформировать пассажиров о полученном сигнале.
  3. Вывести пассажиров из транспортного средства, при наличии маломобильных групп населения организовать с помощью пассажиров (кондуктора) их эвакуацию.
  4. Быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (хранилище, подвальном помещении, паркинге и т.п.).
  5. Если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками.

Напомним: Раньше сообщалось, что в Киеве с 1 августа наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будут останавливать движение.

ВИДЕО ДНЯ

По данным корреспондентов УП, 2 августа это правило не действовало в маршрутках.

Темы: Винницкая областьГСЧСвоздушная тревогатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Винницкая область
Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: