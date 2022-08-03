Литва единственная в ЕС публично одобрила визит Пелоси на Тайвань

Литва стала единственной страной ЕС, которая публично одобрила противоречивый визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euobserver.

"Теперь, когда спикер Пелоси открыла двери в Тайвань гораздо шире, я уверен, что другие защитники свободы и демократии пройдут сквозь них очень скоро", — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он сделал такое заявление, когда самолет Пелоси приземлился в Тайбэе.

Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

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В прошлом году Литва уже вызвала гнев Китая, включая торговые санкции, разрешив Тайваню открыть фактическое посольство в Вильнюсе и отправив министров и депутатов с визитами в Тайбэй.

Депутаты Европарламента также бросили вызов Китаю, посетив Тайбэй в ноябре прошлого года и в июле этого года. А комментарий Ландсбергиса по поводу "других защитников свободы" намекнул на запланированный предстоящий визит комитета по иностранным делам британского парламента.

Между тем отношения между ЕС и Китаем также ухудшились из-за политической поддержки Пекином вторжения России в Украину и из-за злоупотребления Китаем в отношении уйгурского меньшинства.

Как написал Джонатан Эял из британского оборонного аналитического центра Rusi в статье в газете The Straits Times, "в европейских столицах возникло опасение, что одним из возможных ответов Китая... может быть рост уровня его сотрудничества с Москвой".

"Существует также опасение, что рост напряженности между Пекином и Вашингтоном может отвлечь США от противостояния российскому вторжению в Украину", - добавил он.

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