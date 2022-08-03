Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва единственная в ЕС публично одобрила визит Пелоси на Тайвань

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 11:15

Литва стала единственной страной ЕС, которая публично одобрила противоречивый визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euobserver.

"Теперь, когда спикер Пелоси открыла двери в Тайвань гораздо шире, я уверен, что другие защитники свободы и демократии пройдут сквозь них очень скоро", — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Реклама:

Он сделал такое заявление, когда самолет Пелоси приземлился в Тайбэе.

Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

ВИДЕО ДНЯ

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

В прошлом году Литва уже вызвала гнев Китая, включая торговые санкции, разрешив Тайваню открыть фактическое посольство в Вильнюсе и отправив министров и депутатов с визитами в Тайбэй.

Депутаты Европарламента также бросили вызов Китаю, посетив Тайбэй в ноябре прошлого года и в июле этого года. А комментарий Ландсбергиса по поводу "других защитников свободы" намекнул на запланированный предстоящий визит комитета по иностранным делам британского парламента.

Между тем отношения между ЕС и Китаем также ухудшились из-за политической поддержки Пекином вторжения России в Украину и из-за злоупотребления Китаем в отношении уйгурского меньшинства.

Как написал Джонатан Эял из британского оборонного аналитического центра Rusi в статье в газете The Straits Times, "в европейских столицах возникло опасение, что одним из возможных ответов Китая... может быть рост уровня его сотрудничества с Москвой".

"Существует также опасение, что рост напряженности между Пекином и Вашингтоном может отвлечь США от противостояния российскому вторжению в Украину", - добавил он.

Читайте также Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином

Темы: ПелосиТайваньЛитваЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Пелоси
Пелоси заявила, что больше не будет бороться за лидерство в Демократической партии США
Китай ужесточает требования по импорту товаров из Тайваня после визита Пелоси – Bloomberg
Китай сократил сотрудничество с США в нескольких сферах из-за визита Пелоси на Тайвань
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: