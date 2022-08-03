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В Пентагоне опровергают заявления РФ об уничтожении шести украинских HIMARS

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 11:20

В Пентагоне отрицают заявления РФ о том, что российские силы уничтожили шесть из переданных Украине ракетных систем HIMARS.

Как сообщает Reuters, об этом сказал спикер Пентагона Тод Брессил.

"Нам известно об этих последних заявлениях министра обороны РФ Шойгу, и они в очередной раз откровенно неправдивы", - сказал спикер.

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Он добавил, что украинские военные применяют переданные HIMARS "с поразительной точностью и эффективностью".

В РФ заявляли также о якобы уничтожении в результате российских ударов пяти пусковых установок для противокорабельных ракет Harpoon и трех десятков гаубиц M777.

Напомним, 1 августа министр обороны Украины сообщил о прибытии еще четырех HIMARS. Также в этот день США объявили новый пакет помощи для Украины, в него входят 75 тысяч снарядов калибра 155 мм и "дополнительные снаряды" для систем HIMARS.

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Темы: СШАРосcияHIMARS
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