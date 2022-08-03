Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьков готов к возможному наступлению россиян – глава области

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 11:37
Харьков готов к возможному наступлению россиян – глава области
Олег Синегубов. Фото из Telegram

Оккупанты заявляют о возможном новом наступлении на Харьков, но область готова к любым действиям россиян.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков. Уверяем: мы готовы к любым действиям врага.

Реклама:

Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов – неудачные".

Детали: По словам главы ОВА, захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике.

В то же время Харьковщина ежедневно усиливает фортификационные сооружения и оборонные возможности.

ВИДЕО ДНЯ

Синегубов подчеркнул – если враг предпримет попытку наступать, то его будет ждать лишь очередное фиаско и еще большие потери.

В то же время он добавил, что располагает информацией, что в ближайшие дни оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и по районам области.

Поэтому Синегубов призвал жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не выходить на улицы, а во время тревоги находиться в укрытиях.

Предыстория: 

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: