Харьков готов к возможному наступлению россиян – глава области

Оккупанты заявляют о возможном новом наступлении на Харьков, но область готова к любым действиям россиян.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков. Уверяем: мы готовы к любым действиям врага.

Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов – неудачные".

Детали: По словам главы ОВА, захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике.

В то же время Харьковщина ежедневно усиливает фортификационные сооружения и оборонные возможности.

Синегубов подчеркнул – если враг предпримет попытку наступать, то его будет ждать лишь очередное фиаско и еще большие потери.

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В то же время он добавил, что располагает информацией, что в ближайшие дни оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и по районам области.

Поэтому Синегубов призвал жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не выходить на улицы, а во время тревоги находиться в укрытиях.

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