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ЕС призвал к диалогу для минимизации рисков на фоне напряженности вокруг Тайваня

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 12:01

Европейский Союз призвал в среду решить напряженность вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань путем диалога и сохранить открытые каналы связи с Китаем во избежание просчетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе", - заявил спикер ЕС.

"Мы поощряем мирное решение проблем через пролив. Напряженность следует решать путем диалога. Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риски просчетов", - говорится в заявлении.

Представитель Европейской комиссии заявил, что у ЕС "четкая политика одного Китая", признавая правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также преследуя "дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем".

Напомним, Литва стала единственной страной ЕС, публично одобрившей противоречивый визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет

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Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

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Темы: ТайваньЕСКитайПелоси
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