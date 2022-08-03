ЕС призвал к диалогу для минимизации рисков на фоне напряженности вокруг Тайваня

Европейский Союз призвал в среду решить напряженность вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань путем диалога и сохранить открытые каналы связи с Китаем во избежание просчетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе", - заявил спикер ЕС.

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"Мы поощряем мирное решение проблем через пролив. Напряженность следует решать путем диалога. Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риски просчетов", - говорится в заявлении.

Представитель Европейской комиссии заявил, что у ЕС "четкая политика одного Китая", признавая правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также преследуя "дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем".

Напомним, Литва стала единственной страной ЕС, публично одобрившей противоречивый визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

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