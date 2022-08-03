В оккупированном Крыму открыли выставку об "отдыхе Сталина на госдаче"

Во временно оккупированном Крыму открыли выставку, посвященную "отдыху Иосифа Сталина в Ливадии".

Источник: "Крыминформ"

Дословно: "Впервые открыта выставка, посвященная отдыху Иосифа Сталина в Ливадии. Экспонаты представлены из фондов Ливадийского дворца-музея".

Детали: Посетителям предлагают взглянуть на интерьеры госдачи №1, оборудованной для советского диктатора в Ливадийском дворце, а также мебель и предметы быта, которые его окружали.

Справка: Ливадийский дворец – комплекс, расположенный в поселке Ливадия в Крыму. Ливадия использовалась в качестве госдачи для руководителей компартии с 1945 года.

До этого в Ливадийском дворце уже проводили "торжественную" презентацию новых кителя и брюк для восковой фигуры Сталина.