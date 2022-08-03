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В Бундестаге не верят в желание Путина вести переговоры с Украиной

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 12:55

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала заявления экс-канцлера Герхарда Шредера о якобы открытости президента РФ Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Если он говорит, что Путин хочет урегулирования, то я могу сказать вам сегодня, как это урегулирование должно выглядеть в его глазах: Путин хочет восточную Украину", – сказала Штрак-Циммерманн.

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"Я более серьезно прислушиваюсь к тому, что говорит господин Лавров, чем к тому, что говорит бывший канцлер" – добавила она.

Глава комитета Бундестага при этом имела в виду заявление Лаврова, в котором тот утверждал, что целью России является изменение режима в Киеве.

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что российский президент Владимир Путин открыт для дипломатического урегулирования с Украиной.

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Шредер встречался с Путиным на прошлой неделе в Москве.

"Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, поскольку они участвовали в переговорах по поставкам зерна. Пока это очень полезно. Первым успехом является соглашение о зерне, может быть, можно будет медленно расширить его до прекращения огня", -  сказал экс-канцлер.

Темы: ПутинУкраинапереговорыГермания
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