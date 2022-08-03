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Утренний обстрел Николаева: россияне ударили из С-300, попали в конную школу

Роман ПетренкоСреда, 3 августа 2022, 13:34
Утренний обстрел Николаева: россияне ударили из С-300, попали в конную школу
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В ходе обстрела Николаева утром 3 августа россияне разрушили супермаркет и дважды попали на территорию конно-спортивной школы.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, глава ОВА Виталий Ким

Прямая речь Сенкевича: "Разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

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Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали".

 

Детали: По предварительным данным, по Николаеву избивали системами С-300.

Ким тем временем пошутил, что россияне ударили по конюшням, потому что думают, что Украина могла разместить там военных. По другой версии – россияне "узнали" о конном отряде бандеровцев.

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Прямая речь Кима: "Я понял. Орки полагают, что у нас здесь конный отряд бандеровцев готовят".

 

Предыстория: Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.

Темы: НиколаевобстрелРосcиявойна
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