Утренний обстрел Николаева: россияне ударили из С-300, попали в конную школу

В ходе обстрела Николаева утром 3 августа россияне разрушили супермаркет и дважды попали на территорию конно-спортивной школы.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, глава ОВА Виталий Ким

Прямая речь Сенкевича: "Разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали".

Детали: По предварительным данным, по Николаеву избивали системами С-300.

Ким тем временем пошутил, что россияне ударили по конюшням, потому что думают, что Украина могла разместить там военных. По другой версии – россияне "узнали" о конном отряде бандеровцев.

Прямая речь Кима: "Я понял. Орки полагают, что у нас здесь конный отряд бандеровцев готовят".

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Предыстория: Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.