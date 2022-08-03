В Подмосковье загорелся крупный склад интернет-магазина Ozon: есть погиший

В Подмосковном городе Истра на крупном складе Ozon произошел пожар, площадь возгорания – 20 тыс. квадратных метров, уже известно об 1 погибшем и 13 пострадавших.

Источник: Baza, российские пропагандистские информагентства "ТАСС" и "РИА "Новости"

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Дословно: "Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно никто не пострадал, информация уточняется".

Детали: Общая площадь склада – 40 тыс. квадратных метров. Из помещений эвакуировались 1 тыс. человек. Пожарные начали тушить.

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Позже стало известно, что в результате масштабного пожара 1 человек погиб, е 13 пострадали. Еще 2 работников склада не могут найти.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев констатировал, что помещение склада спасти не удастся. В местных экстренных службах сообщили, что единственной версией пожара рассматривается поджог.

Справка: OZON – старейший российский универсальный интернет-магазин, второй по обороту онлайн-магазин России. Ozon торгует более 80 млн. товарных наименований.