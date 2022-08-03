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Зеленский выступил перед студентами 20 австралийских вузов

Роман ПетренкоСреда, 3 августа 2022, 14:31
фото оп

Президент Владимир Зеленский пообщался в формате видеосвязи со студентами 20 австралийских университетов, которым объяснил разницу между террористами и Россией.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Сегодняшняя Россия давно потеряла лицо. Это произошло не вчера, не позавчера и не на прошлой неделе. Это просто еще раз подтвердилось. В который раз мир увидел, что скрывается под маской якобы миротворца, которую Россия пыталась носить долгие годы. Там – другая маска. С прорезью для глаз и рта. Маска, надеваемая террористами.

Единственная разница между террористами и Россией – первые берут на себя ответственность за содеянное, а Россия не имеет мужества сделать это и имеет наглость обвинять в своих преступлениях других – отдельные страны и целый мир…

И сейчас этот мир стоит перед выбором. Давно назревшим, неудобным, для кого-то неприятным, но для всех – неизбежным.

Для многих стран пришло время, когда собственные интересы должны уступить интересы планеты. Иначе и первые, и вторые окажутся под угрозой из-за действий мирового террориста".

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Темы: ЗеленскийАвстриястудентывойна
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