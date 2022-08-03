Полицейский и начальник военкомата "отмазывали" от призыва – ДБР

В Краматорске задержали начальника военкомата и правоохранителя, которые требовали 2 тысячи долларов за справку о непригодности к военной службе.

Источник: ДБР в Telegram и сайт специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона

Детали: Сотрудники ДБР задержали начальника одного из райцентров комплектования Краматорска и правоохранителя, требовавших взятку у призывника за снятие его с военного учета. Полицейский был задержан при передаче справки "заказчику". Документ подделал за 2 тысячи долларов начальник одного из районных военкоматов. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили деньги, оружие и боеприпасы.

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Кроме того, в Днепре на взятке разоблачили работника военкома. За 130 тыс. грн он обещал своему знакомому призывнику помочь избежать мобилизации.

Дословно: "Его знакомый уже несколько раз не появлялся по повестке и работник военкомата обещал поговорить с нужными людьми и таким образом помочь избежать мобилизации. Работники ДБР совместно с СБУ задержали ловкач с поличным".