Россия обстреляла многоэтажку в Чугуеве: есть погибший и раненые

В среду днем ​​россияне обстреляли прифронтовый Чугуев на Харьковщине из РСЗО, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения.

Источник: Харьковская ОВА в Telegram

Дословно: "Враг обстрелял прифронтовый Чугуев из РСЗО, по предварительным данным, кассетными снарядами Ураган. В результате попадания в жилую пятиэтажку один человек погиб, двое получили ранения".

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Детали: По информации ОВА, погиб 70-летний мужчина. Также получили ранения 49-летняя местная жительница и 53-летняя гражданка России. Состояние пострадавших среднее.

Предыстория:

Утром 28 июля русские войска обстреляли Чугуев Харьковской области.

В ночь на 25 июля русские войска также обстреляли Чугуев, из-под завалов спасли трех человек.