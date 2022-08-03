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Канада выделила Украине $40 млн для помощи в хранении зерна

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 16:35

Канада выделила 40 млн долларов США (52 млн канадских долларов) для решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет "Европейская правда".

Новый проект при финансовой поддержке Канады начала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием.

Этот проект дополняет помощь в размере 17 млн долларов США, недавно предоставленную правительством Японии для обеспечения хранения 1 млн тонн зерна.

В этом сезоне, с началом сбора озимых культур в июле и яровых – чуть позже в году, в Украине ожидают собрать до 51,1 млн тонн зерновых.

Из общей емкости зернохранилищ в 75 млн тонн, 14% хранилищ повреждены или разрушены, 10% находятся на оккупированной Россией территории, а около 30% остаются заполненными 22 млн тонн прошлогоднего урожая, готового к экспорту, свидетельствуют данные украинского правительства.

"Благодаря финансированию, предоставленному Министерством иностранных дел Канады, ФАО предоставит средства для временного и постоянного хранения зерна, включая полиэтиленовые рукава для хранения зерна, погрузочно-разгрузочное оборудование и долгосрочные модульные хранилища, ориентированные на малые и средние фермерские хозяйства в 15 областях", - сказал Пьер Вотье, глава офиса ФАО в Украине.

Кроме того, ФАО закупит лабораторное оборудование на сумму до 2 млн долларов США для поддержки шести стратегических лабораторий для проведения тестирований для выявления болезней животных в соответствии с правилами безопасной торговли Всемирной организации здравоохранения животных.

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Напомним, 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

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Темы: КанадазерноУкраинаденьги
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