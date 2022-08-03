ДБР задержало таможенника, который брал "таксу" с экспортеров зерна во время блокады портов

Государственное бюро расследований задержало в Одесской области начальника таможенного поста, требовавшего "таксу" с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов.

Источник: ДБР и Офис генерального прокурора в Telegram

Дословно: "Работники ДБР задержали начальника таможенного поста Рени Одесской таможни. Он требовал от брокеров фиксированную таксу за оформление документов на экспорт зерновых культур, критически важных для нашего государства.

В условиях военного положения и блокады портов он установил таксу на каждую фуру и выдачу Сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждое авто".

Детали: Чиновника задержали "на горячем". В частности, только с одного таможенного брокера он требовал 154 тысяч грн за выдачу 15 сертификатов и беспрепятственное оформление авто с зерновыми. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Предыстория: 1 августа утром стало известно, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

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Впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.