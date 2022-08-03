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Задержали "профессора": СБУ разоблачила сеть российских агентов

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 17:30
Задержали профессора: СБУ разоблачила сеть российских агентов
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила сеть российских агентов и задержала ее главаря по прозвищу "профессор" из Одессы, члены которой собирали информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

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Дословно: "Ее (агентской сети РФ – ред.) руководителем оказался житель Одессы. Он был завербован ФСБ РФ и получил псевдоним "профессор". Во исполнение задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов, которые получали денежное вознаграждение".

 

Детали: Россиян интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины. Члены группы за деньги выполняли соответствующие задания.

 
 

Спецназовцы СБУ уже задержали "профессора" на "горячем" - при доразведке вокруг Одесской военной администрации. Также был задержан один агент преступной сети в Ивано-Франковской области.

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Темы: войнаСБУРосcияУкраина
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