Убийцу активистки Ноздровской приговорили к 15 годам за решеткой

Подозреваемый в умышленном убийстве киевской активистки Ирины Ноздровской признан виновным и приговорен к 15 годам тюрьмы.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2017 года в селе Демидов Киевской области на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран".

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Детали: Убийцу осудили за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В ходе судебного расследования он находился под стражей.

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