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Убийцу активистки Ноздровской приговорили к 15 годам за решеткой

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 17:56
Судебное заседание по делу Ноздоровской, ОГ

Подозреваемый в умышленном убийстве киевской активистки Ирины Ноздровской признан виновным и приговорен к 15 годам тюрьмы.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2017 года в селе Демидов Киевской области на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран".

Детали: Убийцу осудили за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В ходе судебного расследования он находился под стражей.

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Предыстория:

  • В 2018 году в Вышгородском районе Киевской области обнаружили тело женщины. Оказалось, что это юрист и активистка Ирина Ноздровская. Она погибла от множественных колото-резаных ран.
  • Полиция сообщила, что установила и задержала подозреваемого Юрия Россошанского, отца Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть в 2015 году сестру юристки.
  • Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили. В июле Россошанскому изменили подозрение по ч. 2 п. 4 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
  • В 2020 году Россошанский заявил, что его вынудили взять на себя вину силовики.

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Темы: КиевубийствоОфис генпрокурора
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