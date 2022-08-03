В непризнанном Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Так называемый президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в среду подписал указ о проведении частичной мобилизации на фоне напряжения в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"3 августа президент (Нагорно-Карабахской республики) Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена ​​частичная военная мобилизация", – говорится в указе, обнародованном на сайте Арутюняна.

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 1 августа. По данным непризнанной республики, азербайджанские подразделения попытались пересечь линию столкновения из северной и северо-западной приграничной зоны.

По данным "министерства обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики, около 14:00 по Киеву азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранениях еще восьмерых.

Карабахская сторона сообщила о по меньшей мере одном погибшем и восьми раненых, в Азербайджане перед тем заявили об одном погибшем военном.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России.

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Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролируемых десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

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