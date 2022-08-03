Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Тосковал по СССР: в Донецкой области задержали 35-летнего корректировщика, который сдавал позиции ВСУ

Мазуренко Алена Среда, 3 августа 2022, 18:36

Правоохранители задержали жителя Дружковки Донецкой области, который сдавал россиянам геолокацию мест пребывания военнослужащих ВСУ и передвижение украинской техники.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "35-летний мужчина с помощью мессенджера посылал своей знакомой, жители РФ, подробные сведения о результатах ракетных обстрелов в городах Дружковка и Краматорск.

Злоумышленник отчитывался по объектам, куда попали снаряды, количество пострадавших, а также передавал геолокации мест нахождения военнослужащих ВСУ и передвижения украинской техники".

Детали: Информацию корректировщик собирал в телеграмм-чатах и ​​с чужих слов, не проверяя, действительно ли по указанному адресу дислоцировались военные.

Отмечается, что таким образом мужчина ставил под угрозу и жизнь гражданского населения.

Дружковчанин - активный участник пророссийских телеграмм-каналов и оправдывает российскую агрессию и оккупацию Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, распад СССР был ошибкой и он плохо относится к украинским властям. О Союзе мужчина узнавал из книг и тот ему понравился.

По словам правоохранителей, еще уже четвертый корректировщик, задержанный в Дружковке.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьвойнаРосcияколлаборационизм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Херсонщина: ВСУ уничтожили вражеские склады в Чернобаевке и Бериславе – Заветневич

Зеленский: Если бы РФ хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на юг Украины

видеоОперация "Возмездие": Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе

Убийцу активистки Ноздровской приговорили к 15 годам за решеткой

Новое обострение в Нагорном Карабахе: сообщают о погибших и раненых с обеих сторон

ОК "Юг": Враг собирает силы, хочет выйти на админграницу Херсонской области

Все новости...
Донецкая область
Полицейский и начальник военкомата "отмазывали" от призыва – ДБР
Украинские морпехи устроили засаду: уничтожили 15 россиян и взяли пленных
Россияне убили четырех гражданских в Красногоровке
Последние новости
05:23
МККК не гарантировал безопасность пленных из "Азовстали" – заявление
04:24
Эвакуационный поезд отправится из Покровска во Львов 4 августа
03:30
В Харьковской области прокуратура расследует насильственный вывоз людей в Россию
02:45
Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
01:56
Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага – командование "Юг"
01:40
Враг снова обстрелял Никополь
01:19
Следующие корабли загружены украинским зерном и готовы к отплытию – Кулеба
00:51
фотоВ Сумской области за день – 55 вражеских прилетов
00:30
Херсонщина: ВСУ уничтожили вражеские склады в Чернобаевке и Бериславе – Заветневич
23:52
Глобальная архитектура безопасности не сработала – Зеленский о конфликтах в мире
Все новости...