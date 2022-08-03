Тосковал по СССР: в Донецкой области задержали 35-летнего корректировщика, который сдавал позиции ВСУ

Правоохранители задержали жителя Дружковки Донецкой области, который сдавал россиянам геолокацию мест пребывания военнослужащих ВСУ и передвижение украинской техники.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "35-летний мужчина с помощью мессенджера посылал своей знакомой, жители РФ, подробные сведения о результатах ракетных обстрелов в городах Дружковка и Краматорск.

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Злоумышленник отчитывался по объектам, куда попали снаряды, количество пострадавших, а также передавал геолокации мест нахождения военнослужащих ВСУ и передвижения украинской техники".

Детали: Информацию корректировщик собирал в телеграмм-чатах и ​​с чужих слов, не проверяя, действительно ли по указанному адресу дислоцировались военные.

Отмечается, что таким образом мужчина ставил под угрозу и жизнь гражданского населения.

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Дружковчанин - активный участник пророссийских телеграмм-каналов и оправдывает российскую агрессию и оккупацию Украины.

По его словам, распад СССР был ошибкой и он плохо относится к украинским властям. О Союзе мужчина узнавал из книг и тот ему понравился.

По словам правоохранителей, еще уже четвертый корректировщик, задержанный в Дружковке.