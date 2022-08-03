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Китай готовится к военной операции против Тайваня и внимательно изучает войну между РФ и Украиной – эксперт

Федор ПопадюкСреда, 3 августа 2022, 18:55

Китайская народная республика очень внимательно изучает войну между Украиной и Россией и считает победу Украины негативным сценарием.

Об этом в подкасте Украинской правды "Прокляти пытання" рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта.

По словам Юрия Пойты, для Китая важно стать сверхдержавой и для этого важно ослабить своего стратегического конкурента.

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"Как раз РФ играла эту роль и если бы Россия смогла нанести стратегическое поражение Украине в течение 3-10 дней, еще и бескровно, то это стало бы катастрофическим поражением Запада. И Китай бы обязательно этим воспользовался", – говорит эксперт.

По словам Юрия Пойты, то, что происходит в Украине, с военной и международной точек зрения, Китай проектирует на свою будущую операцию по Тайваню.

"Поэтому, если бы РФ успешно провела свою операцию, для Китая это было бы выгодно, потому что это означало бы поражение Запада, это внесло бы раскол между США и ЕС, это изменение архитектуры безопасности, и это возможность для Китая повторить такую ​​операцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорит он.

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При этом, по словам Пойты, аналитики Китая убеждаются, что Россия совершила ошибку по поводу своего вторжения.

"Я общался с китайскими экспертами из очень серьезных аналитических центров, близких к центрам принятия решений, и они убеждаются, что Россия совершила ошибку относительно своего вторжения. Но ошибка не в том, что она начала свою военную операцию, а в том, как она проводит ее", - говорит эксперт.

В подкасте Юрий Пойта рассказал, что в Китае рассматривают победу Украины как негативный сценарий, возможно, наиболее негативный.

"Потому что победа Украины будет означать победу Запада и европейских моделей. Запад значительно усилится, усилятся трансатлантические связи между США и ЕС. Китай в течение многих лет говорил, что ЕС должен быть более независим от США. Для Китая это была стратегическая задача – внести раскол и оторвать ЕС от США. И при победе Украины это не произойдет", - говорит он.

"Для Китая ситуация геополитически серьезно ухудшилась, потому что никто в Европе не сомневается в необходимости оборонного альянса с США. Поэтому победа Украины – это победа Запада. И это стратегическое поражение РФ – одного из важных идеологических партнеров для КНР. После того, как будет победа над РФ, запад будет наблюдать, каким образом действует Китай, потому что Китай готовится к военной операции против Тайваня. Во всех планах и документах это стратегическая задача. Он этого делать не будет, хотя риторика становится очень агрессивной, и чем дальше, тем агрессивнее", - добавляет эксперт.

По словам Пойты, Китай готовится военно и изучает сейчас войну между Россией и Украиной очень внимательно.

"И для Китая стало сюрпризом, почему преобладающая в военном плане и по ресурсам страна, имеющая стратегическое преимущество, терпит поражение и не реализует свои военные задачи. И для Китая это становится очень серьезным уроком, потому что он также может проиграть Тайваню. И Китай готовится к военной операции против Тайваня. Технологически он еще не готов, по разным оценкам это произойдет через 5 лет, когда в КНР будет достаточно военных техник, чтобы осуществить эту операцию успешно", - говорит Пойта.

Он также добавляет, что после поражения РФ Запад будет усиливать Тайвань.

"И он будет усиливать альянсы вокруг Тайваня – это и Южная Корея, Япония, Австралия, Индия. И Китай понимает, что если Россия проиграет, то усилия будут направлены в Китай", - говорит эксперт.

Темы: Китай
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