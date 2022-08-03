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Украинские бойцы не дали оккупантам продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 3 августа 2022, 19:10
Украинские бойцы не дали оккупантам продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки – Генштаб
фото: Генштаб

Украинские защитники отразили все вражеские штурмы российских захватчиков на Бахмутском направлении и не дали оккупантам продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки.

Источник: Генштаб

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг обстрелял из ствольной артиллерии несколько населённых пунктов.

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На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 23-х населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Прудянки.

Враг вел воздушную разведку БПЛА возле Петровки, Федоровки и Дементиевки.

Задействовал средства радиоэлектронной борьбы в районах Ивановки, Студенки, Василенкового и Гетмановки.

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На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах 20-ти населенных пунктов.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 15-ти населенных пунктов. В частности, Бахмута и Соледара.

Также враг нанес авиаудары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледарь, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье.

В Генштабе отмечают, что все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили обратно.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Россияне пытались вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имели, отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах 26 населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

Все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки украинские защитники свели на нет.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 17 населенных пунктов, в том числе Николаева.

Россияне нанесли авиационный удар у урочища Андреевка.

Также оккупанты вели наступательный бой в направлении Белогорки, но успеха не имели и отошли.

В акватории Черного моря находятся 2 носителя крылатых ракет "Калибр".

Отмечается, что оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа.

Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери в развязанной им бессмысленной войне.

В то же время, российская пропаганда продолжает лгать, придумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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