Россияне в Мариуполе начали срочную заготовку дров на зиму – советник мэра
Среда, 3 августа 2022, 20:17
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты в срочном порядке начали заготовку дров на зиму.
Источник: Андрющенко в Telegram
Дословно: "Оккупационные власти Мариуполя приказали в срочном порядке начать заготовку дров на зимний период.
При отсутствии/недостаточности поврежденных или аварийных деревьев зеленая зона Мариуполя ушла под нож.
Уже нет в Мариуполе полка "Азов". Уже нет боевых действий. Но безвозвратное разрушение города не останавливается. Просто потому, что Россия".