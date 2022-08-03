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Россияне в Мариуполе начали срочную заготовку дров на зиму – советник мэра

Алена МазуренкоСреда, 3 августа 2022, 20:17
Россияне в Мариуполе начали срочную заготовку дров на зиму – советник мэра
скриншот

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты в срочном порядке начали заготовку дров на зиму.

Источник: Андрющенко в Telegram

Дословно: "Оккупационные власти Мариуполя приказали в срочном порядке начать заготовку дров на зимний период.

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При отсутствии/недостаточности поврежденных или аварийных деревьев зеленая зона Мариуполя ушла под нож.

Уже нет в Мариуполе полка "Азов". Уже нет боевых действий. Но безвозвратное разрушение города не останавливается. Просто потому, что Россия".

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Темы: Мариупольоккупациявойнаотопление
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