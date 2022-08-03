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"Газпром" теперь говорит, что вернуть турбину в Россию невозможно из-за санкций Запада

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 20:36

Российская компания "Газпром" в среду заявила, что из-за санкций стран Запада поставка России находившейся в Канаде турбины для "Северного потока" невозможна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Ранее заместитель председателя российской газовой компании "Газпром" Виталий Маркелов заявил, что поставки турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушают условия действующего контракта и создают риски санкций со стороны ЕС, кроме того, Siemens во время ремонта устранила не более четверти всех неисправностей.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

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А министр иностранных дел России Сергей Лавров потом пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.

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Темы: ГазпромРосcиясанкцииСеверный поток-2
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