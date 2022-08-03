Россия до сих пор официально не ответила ООН и МККК по поводу поездки в Еленевку – омбудсмен
Россия до этого момента официально не ответила ООН и Международному комитету Красного креста по организации поездки в колонию в Оленовке, где погибли украинские пленные.
Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эфире национального телемарафона
Прямая речь Лубинца: "Никакого характерного ответа (от ООН и МККК – ред.) в настоящее время мы не получили. У нас продолжается официальное общение и неофициальное.
В неофициальном общении Международный комитет Красного креста сформировал команду, которая может в любое время отправиться для того, чтобы попасть в эту исправительную колонию в Еленевке… но как только российская сторона предоставит доступ к Еленевке".
Детали: Лубинец также рассказал, что в ООН не видели никакого официального ответа со стороны России.
Прямая речь: "Та информация, которую разместило Минобороны РФ, где они якобы пригласили МККК и ООН к расследованию, на самом деле не соответствует действительности, потому что по факту никто не создал условий, чтобы кто-то мог поехать (в Еленевку – ред.)".
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
- Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.