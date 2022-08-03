Россия до сих пор официально не ответила ООН и МККК по поводу поездки в Еленевку – омбудсмен

Россия до этого момента официально не ответила ООН и Международному комитету Красного креста по организации поездки в колонию в Оленовке, где погибли украинские пленные.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эфире национального телемарафона

Прямая речь Лубинца: "Никакого характерного ответа (от ООН и МККК – ред.) в настоящее время мы не получили. У нас продолжается официальное общение и неофициальное.

В неофициальном общении Международный комитет Красного креста сформировал команду, которая может в любое время отправиться для того, чтобы попасть в эту исправительную колонию в Еленевке… но как только российская сторона предоставит доступ к Еленевке".

Детали: Лубинец также рассказал, что в ООН не видели никакого официального ответа со стороны России.

Прямая речь: "Та информация, которую разместило Минобороны РФ, где они якобы пригласили МККК и ООН к расследованию, на самом деле не соответствует действительности, потому что по факту никто не создал условий, чтобы кто-то мог поехать (в Еленевку – ред.)".

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