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Россия до сих пор официально не ответила ООН и МККК по поводу поездки в Еленевку – омбудсмен

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 20:47
Россия до сих пор официально не ответила ООН и МККК по поводу поездки в Еленевку – омбудсмен

Россия до этого момента официально не ответила ООН и Международному комитету Красного креста по организации поездки в колонию в Оленовке, где погибли украинские пленные.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эфире национального телемарафона

Прямая речь Лубинца: "Никакого характерного ответа (от ООН и МККК – ред.) в настоящее время мы не получили. У нас продолжается официальное общение и неофициальное.

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В неофициальном общении Международный комитет Красного креста сформировал команду, которая может в любое время отправиться для того, чтобы попасть в эту исправительную колонию в Еленевке… но как только российская сторона предоставит доступ к Еленевке".

Детали: Лубинец также рассказал, что в ООН не видели никакого официального ответа со стороны России.

Прямая речь: "Та информация, которую разместило Минобороны РФ, где они якобы пригласили МККК и ООН к расследованию, на самом деле не соответствует действительности, потому что по факту никто не создал условий, чтобы кто-то мог поехать (в Еленевку – ред.)".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
  • Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Темы: РосcияАзовтеракт
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