Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия до сих пор официально не ответила ООН и МККК по поводу поездки в Еленевку – омбудсмен

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 20:47

Россия до этого момента официально не ответила ООН и Международному комитету Красного креста по организации поездки в колонию в Оленовке, где погибли украинские пленные.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эфире национального телемарафона

Прямая речь Лубинца: "Никакого характерного ответа (от ООН и МККК – ред.) в настоящее время мы не получили. У нас продолжается официальное общение и неофициальное.

В неофициальном общении Международный комитет Красного креста сформировал команду, которая может в любое время отправиться для того, чтобы попасть в эту исправительную колонию в Еленевке… но как только российская сторона предоставит доступ к Еленевке".

Детали: Лубинец также рассказал, что в ООН не видели никакого официального ответа со стороны России.

Прямая речь: "Та информация, которую разместило Минобороны РФ, где они якобы пригласили МККК и ООН к расследованию, на самом деле не соответствует действительности, потому что по факту никто не создал условий, чтобы кто-то мог поехать (в Еленевку – ред.)".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
  • Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияАзовтеракт
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия использует ЗАЭС для запугивания и ослабления военной поддержки Украины – ISW

Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага – командование "Юг"

Зеленский: Если бы РФ хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на юг Украины

видеоОперация "Возмездие": Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе

Убийцу активистки Ноздровской приговорили к 15 годам за решеткой

Новое обострение в Нагорном Карабахе: сообщают о погибших и раненых с обеих сторон

Все новости...
Росcия
Глобальная архитектура безопасности не сработала – Зеленский о конфликтах в мире
"Просто отвратительно": Зеленский – о поездке Шредера в Москву
Зеленский отреагировал на решение по "Азову": Россия – номер один среди террористов
Последние новости
07:52
фото Россияне выпустили по Никополю 60 "Градов": повреждены десятки домов и техника
07:12
Беларусь проверяет боевую готовность своей армии – сводка Генштаба
06:34
Россия использует ЗАЭС для запугивания и ослабления военной поддержки Украины – ISW
06:25
Россияне ударили по двум районам Николаева – мэр
05:46
Обстрелы Харькова: россияне попали в административное здание, без пострадавших
05:23
МККК не гарантировал безопасность пленных из "Азовстали" – заявление
04:24
Эвакуационный поезд отправится из Покровска во Львов 4 августа
03:30
В Харьковской области прокуратура расследует насильственный вывоз людей в Россию
02:45
Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
01:56
Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага – командование "Юг"
Все новости...