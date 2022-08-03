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Эстония предложит ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 20:49

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в среду, сообщает "Европейская правда".

"Буквально в ближайшее время, в ближайшие недели мы подадим это предложение о запрете на национальном уровне выдачи виз. Эстония это уже прекратила. Мы не выдаем туристические визы россиянам, начиная с весны, и мы призываем теперь другие европейские страны, которые этого еще не сделали, сделать это", - сказал Рейнсалу.

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Он подчеркнул, что юридическая ответственность за российское вторжение лежит на органах власти РФ и на тех, кто совершает военные преступления на территории Украины.

"Но есть и ответственность российских граждан, которые за счет своей пассивности позволяют осуществлять геноцид в ХХІ веке в Европе… Дети умирают от российских бомб, а мы позволяем россиянам приезжать с туристическими целями в разные страны. Я считаю, что это морально неприемлемо", - сказал министр.

Рейнсалу в июле заявил, что Эстония в конце августа на встрече с главами МИД Евросоюза предложит закрыть россиянам въезд и полностью прекратить выдачу виз на уровне ЕС.

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В конце июля правительство Эстонии утвердило решение, запрещающее предоставлять российским гражданам временное видение на жительство или визы с целью обучения в стране.

Темы: ЭстониявизыРосcиятуризм
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