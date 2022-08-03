Министр обороны Молдовы считает, что РФ не планирует вторжение в его страну

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый утверждает, основываясь на информации по разным каналам, что в планы России не входит вторжение в Молдову.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Носатый заявил в интервью изданию Agora.

"Русские силы ведут боевые действия на юго-востоке Украины, на расстоянии, которое обеспечивает нашу стабильность. Несмотря на то, что взрывы российских ракет иногда слышны в южном регионе страны, и это очень беспокоит, сейчас нет непосредственной опасности возможной агрессии или военных действий на территории Молдовы", – сказал он.

"Из-за официальных каналов из нескольких источников нам известно, что в военные планы России не входит территория Молдовы", – добавил министр.

Как сообщалось, Молдова обратится за помощью в Румынию, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

А руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдавии с деоккупацией территории Приднестровья.

В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на попытки ударов с территории непризнанного Приднестровья.