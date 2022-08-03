Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Молдовы считает, что РФ не планирует вторжение в его страну

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 22:20

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый утверждает, основываясь на информации по разным каналам, что в планы России не входит вторжение в Молдову.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Носатый заявил в интервью изданию Agora.

"Русские силы ведут боевые действия на юго-востоке Украины, на расстоянии, которое обеспечивает нашу стабильность. Несмотря на то, что взрывы российских ракет иногда слышны в южном регионе страны, и это очень беспокоит, сейчас нет непосредственной опасности возможной агрессии или военных действий на территории Молдовы", – сказал он.

Реклама:

"Из-за официальных каналов из нескольких источников нам известно, что в военные планы России не входит территория Молдовы", – добавил министр.

Как сообщалось, Молдова обратится за помощью в Румынию, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

А руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдавии с деоккупацией территории Приднестровья.

ВИДЕО ДНЯ

В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на попытки ударов с территории непризнанного Приднестровья.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: