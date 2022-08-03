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В Турции надеются, что "зерновое соглашение" приблизит завершение войны

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 22:22

Анкара надеется, что соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через Черное море приблизит договоренности по завершению войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Чавушоглу выступал на заседании партнерства по секторальному диалогу Турция-ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в среду в Пномпене.

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Глава турецкой дипломатии отметил, что соглашение по "зерновому коридору", достигнутое при содействии Турции и ООН, поможет снизить цены на продовольственную продукцию в мире.

"Зерновое соглашение повысило уровень доверия на мировых рынках продовольствия. Вместе с тем, надеемся, что это соглашение увеличит шансы на согласованное урегулирование по Украине. Наша цель – поставить точку на войне", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция ощущает поддержку стран ASEAN по этому вопросу.

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Напомним, 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном. Судно прошло Босфор и направилось в Мраморное море.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

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Темы: Турциявойназерно
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