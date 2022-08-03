"Динамо" минимально обыграло "Штурм" в квалификации ЛЧ

"Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов одержало победу в матче против австрийского "Штурма".

Источник: "Суспильне", результаты матча

Детали: Команда Мирчи Луческу одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на счету киевского клуба забил Александр Караваев, открывший счет в поединке на 28-й минуте.

Двухматчевое противостояние с австрийским "Штурмом" "Динамо" началось с номинально домашнего матча в польском Лодзе.

Ответный матч запланирован на 9 августа в 21:30.

За путевку в групповой раунд квалификации ЛЧ представителям Украины, я в случае победы над "Штурмом", надо будет сыграть против победителя пары "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланн" (Дания).