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"Динамо" минимально обыграло "Штурм" в квалификации ЛЧ

Алена МазуренкоСреда, 3 августа 2022, 23:30
Динамо минимально обыграло Штурм в квалификации ЛЧ
фото: instagram "Динамо"

"Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов одержало победу в матче против австрийского "Штурма".

Источник: "Суспильне", результаты матча

Детали: Команда Мирчи Луческу одержала минимальную победу со счетом 1:0.

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Единственный мяч на счету киевского клуба забил Александр Караваев, открывший счет в поединке на 28-й минуте.

Двухматчевое противостояние с австрийским "Штурмом" "Динамо" началось с номинально домашнего матча в польском Лодзе.

Ответный матч запланирован на 9 августа в 21:30.

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За путевку в групповой раунд квалификации ЛЧ представителям Украины, я в случае победы над "Штурмом", надо будет сыграть против победителя пары "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланн" (Дания).

Темы: футболУкраинаспорт
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